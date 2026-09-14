برباعية الأخدود.. الوحدة يقفز إلى الخامس

حقق فريق الوحدة الأول لكرة القدم فوزه الأول في دوري الدرجة الأولى الموسم الجاري وتغلب على ضيفه الأخدود 4ـ2 على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وقفز الوحدة بهذه النتيجة سبعة مراكز دفعة واحدة وبلغ الخامس برصيد سبع نقاط، فيما تراجع الأخدود، الذي تذوق طعم الخسارة للمرة الأولى، للمركز التاسع بست نقاط من فوز وثلاثة تعادلات.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، سجل أندرو موراتو للوحدة «16» وللأخدود حسن الحربي «37». وفي الشوط الثاني سجل الوحدة ثلاثة أهداف عن طريق سالم المقعدي وداروين جونزاليس وديلوها ليلو فيتش «59 ـ 81 ـ 83»، فيما قلص حسن الحربي النتيجة بهدف ثانٍ «90».

ويحل الوحدة ضيفًا على الجندل الجولة السادسة الأحد المقبل، بينما يستضيف الأخدود نظيره العلا السبت.