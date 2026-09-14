العلا يحلّق في الصدارة.. وضمك يسجل الانتصار الأول

سجل فريق فريق العلا الأول لكرة القدم انتصاره الخامس تواليًا، وألحق الخسارة الأولى بضيفه جدة بعد أن تغلب عليه الإثنين بثلاثية نظيفة، لحساب الجولة الخامسة لمنافسات دوري الدرجة الأولى، ليعزز صدارته لجدول الترتيب.

وعلى ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، افتتح التسجيل للعلا المهاجم الهندوراسي روميل كيوتو في الدقيقة 33، وانتهى عليه الشوط الأول.

وانتظر العلا حتى الوقت المحتسب بدل الضائع ليعزز تقدمه بواسطة المهاجم عبد الفتاح آدم والجناح سميحان النابت في الدقيقتين «90+4» و«90+6».

وبهذه النتيجة، رفع العلا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد جدة عند ثمان نقاط من فوزين وتعادلين، ليحتفظ بالمركز الثالث بفارق نقطة عن الجبلين.

وفي مباراة أخرى لحساب الجولة نفسها، قلب فريق ضمك تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2ـ1 على حساب مضيفه البكيرية، ليسجل أول فوز له في المسابقة.

تقدم البكيرية بهدف مباغت من نيران صديقة بتوقيع مدافع ضمك أسامة الخلف «10». وعلى الرغم من محاولات البكيرية تعزيز تقدمه إلا أنه لم ينجح في فك شفرة دفاع الفريق الزائر الذي نجح في الأنفاس الأخيرة للشوط الأول من إدراك التعادل بواسط المهاجم الإيفواري ياكو ميتي «45+1».

وبعد عدة محاولات على المرميين خطف المهاجم فريج الجيزاني هدف الفوز لضمك في الدقيقة 57 ليرفع رصيد فريقه إلى ست نقاط.

أما البكيرية ففشل في تسجيل فوزه الأول وتجمد عند نقطتين بالمركز السابع عشر في انتظار مباراة الجيل الأخير بنقطة ضد مضيفه العروبة الثلاثاء.

وفي مباراة ثالثة اكتفي فريقا النجمة وضيفه الرائد بالتعادل 1ـ1، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وباحت المباراة بأسرارها في الشوط الأول، وكان الرائد البادئ بالتسجيل بواسطة حمود الشمري في الدقيقة 33، وأدرك عمار النجار التعادل للنجمة قبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق.

ورفع النجمة رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر بست نقاط من فوز وثلاثة تعادلات، بينما جمع الرائد نقطته السابعة في المركز العاشر بعد فوزين وتعادل.