القادسية يسجل الانتصار السعودي السادس أمام الوصل

حقق فريق القادسية الأول لكرة القدم أول انتصارٍ في دوري أبطال آسيا للنخبة في مشاركته الأولى بفوزه 2ـ1 على ضيفه الوصل الإماراتي في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة الأولى من البطولة القارية.

وعزَّز القادسية من تخطي الفرق السعودية الوصل في البطولات الآسيوية والإقليمية، وسجل الانتصار السادس في تاريخ مواجهاتها أمام الفريق الإماراتي مقابل خسارةٍ وحيدةٍ.

وأمام أكثر من سبعة آلاف متفرجٍ، انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي وسط سيطرةٍ نسبيةٍ من أصحاب الأرض مقابل تراجعٍ من الضيوف، واعتمادهم على الهجمات المرتدة.

وفي الشوط الثاني، انتفض القدساويون، وتمكَّنوا من حسم المباراة بهدفين سريعين، سُجِّلا في غضون أربع دقائقَ فقط، إذ وضع المكسيكي جوليان كينيونيس، مهاجم القادسية«رجل المباراة» ، فريقه في المقدمة من ضربةٍ رأسيةٍ عند الدقيقة 57، وبعدها بأربع دقائق ضاعف الأرجنتيني ماتيو ريتيجي النتيجة لأصحاب الأرض «61».

وفي الوقت بدل الضائع، الذي احتسبه الحكم العراقي زيد ثامر، تمكَّن الوصل من تقليص الفارق عبر البرتغالي بيدرو مالهيرو عند الدقيقة 90+6.

ويواجه القادسية في الجولة الثانية من دوري الأبطال باختاكور الأوزبكي، أكتوبر المقبل.