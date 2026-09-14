بين انطلاقتَي آسيا.. تراجع الحضور الأهلاوي بنسبة 26 %

تقلَّص الحضور الجماهيري الأهلاوي في انطلاقة منافسات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، مقارنةً بالجولة ذاتها من النسخة السابقة.

وتعادل فريق الأهلي الأول لكرة القدم 1-1 مع باختاكور الأوزبكستاني، مساء الإثنين على ملعب «الإنماء» في جدة، أمام 15 ألفًا و145 متفرجًا في المدرّجات.

وأظهرت شاشة الملعب الرئيسة عدد المتفرجين خلال الشوط الثاني من المباراة، التي أطلقت حملة الفريق السعودي للدفاع مجدّدًا عن اللقب القاري، المُسجّل باسمه الموسمين الماضيين.

وبالمقارنة مع أولى جولات مجموعة الغرب من نسخة الموسم الماضي، تراجَع الحضور الجماهيري الأهلاوي، بواقع 5 آلاف و521 مشجعًا، بنسبةٍ تصل إلى 26 في المئة.

وافتتح حامل اللقب مشواره الموسم الماضي بالفوز 4ـ2 على ناساف قرشي الأوزبكستاني، في 15 سبتمبر 2025، أمام 20 ألفًا و666 متفرجًا في مدرجات الملعب ذاته.

وتُوِّج الفريق باللقب، للمرة الأولى في تاريخه، عبر نسخة موسم 2024- 2025، الأولى بالتسمية الجديدة، وحافظ عليه في أبريل الماضي.