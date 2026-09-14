روما يطيح بتورينو.. وكومو يكسب بارما

احتل فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم صدارة جدول ترتيب الدوري، بعد فوزه الإثنين على مضيفه تورينو بهدفين نظيفين، فيما واصل كومو نتائجه المميزة بتغلبه على ضيفه بارما 2ـ1، لحساب المرحلة الرابعة.

ورفع روما الذي لم يسبق له أن استهل الدوري بأربعة انتصارات تواليًا منذ 2014 رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، ليواصل تحقيق العلامة الكاملة بعد انتصاره على فيورنتينا «4ـ0»، وليتشي «4ـ0»، وأتالانتا «2ـ1»، في حين ارتقى كومو للمركز الثاني مؤقتًا بفارق الأهداف عن لاتسيو الثالث بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط.

وبإمكان إنتر ميلان، حامل اللقب وصاحب المركز الرابع، أن يصبح على مسافة واحدة من روما في حال فوزه على ضيفه أودينيزي الإثنين.

ويُدين روما بانتصاره للمهاجم الهولندي المتألق دونييل مالين الذي افتتح التسجيل «40»، قبل أن يضيف نيكولو بيسيلي هدف الاطمئنان في اللحظات القاتلة «90+3».

وشهد الشوط الأول سيلًا من الفرص الضائعة من الضيف، قبل أن يسجل مالين هدف السبق لروما، رافعًا رصيده إلى 6 أهداف في الـ«سيري أ» منذ انطلاق الموسم الجديد.

وواصل روما هيمنته في بداية الشوط الثاني، قبل أن يتراجع هذا الزخم بعد إقدام المدرب جان بييرو جاسبريني على إخراج نجمي الهجوم مالين والأرجنتيني باولو ديبالا، قبل أن يقتل بيسيلي لاعب خط الوسط الشاب ابن الـ 21 عامًا المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

واستعاد روما بهذا الانتصار الثقة، بعد تعادله أمام فنربخشة التركي «1ـ1» في افتتاح مبارياته في دوري المجموعة الموحدة من دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، تجمد رصيد تورينو الذي مُني بخسارته الثالثة الموسم الجاري عند ثلاث نقاط من فوز يتيم حققه على مضيفه فيورنتينا 2ـ1 في المرحلة الماضية، ليقبع في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب جوزيبي سينيجاليا في كومو، حسم الفريق المضيف بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريجاس فوزه على بارما بهدفي الإسباني خاكوبو رامون «23» والمدافع البرازيلي كايكي برونو «83»، فيما سجل هدف الضيوف الأرجنتيني خوسيه ديفيد روميرو «90+2».

وكان كومو استهل مشواره القاري بفوز كبير على لايبزيج الألماني 4ـ1 في الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه.