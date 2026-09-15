بوسيتش: تنقصنا الأهداف.. والبريكان: صنعنا 20 فرصة

عبّر الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن افتخاره بأداء لاعبيه أمام باختاكور الأوزبكستاني، الإثنين في جدة، ضمن أولى جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وانتهت المباراة بالتعادل 1ـ1، على ملعب «الإنماء» في جدة. وخلال مؤتمر صحافيّ بعدها، علّق بوسيتش: «كانت من طرفٍ واحد، هاجمنا كثيرًا، وكان ينقصنا التسجيل، هذا حال كرة القدم، المنافس أتيحت له هجمة وحيدة وسجّل منها».

وشدد: «أنا فخور بأداء وقتالية اللاعبين، وأمامنا مباراة مهمة للغاية في الأيام المقبلة، كنا نستحق الفوز بعد الفرص التي سنحت لنا».

وبعدما استقبل هدفًا في الدقيقة 86، أدرك الأهلي، حامل اللقب، التعادل بهدف للمهاجم البديل فراس البريكان في الدقيقة 90+3.

واتفق البريكان مع مدربه، وقال خلال المؤتمر الصحافي: «كانت مباراةً من جهة واحدة، سنحت لنا نحو 20 فرصة لم نسجل منها، ومن فرصة واحدة استطاعوا التسجيل، ومن الثلاثاء سنبدأ الاستعداد للمباراة الأهم»، في إشارةٍ إلى مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، السبت ضمن كأس القارات للأندية «الإنتركونتيننتال».