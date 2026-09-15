أخضر المبارزة يرفع وتيرة تحضيرات الـ «أسياد»

رفع المنتخب السعودي للمبارزة والفنون القتالية المختلطة «MMA» وألعاب القوى تدريباته ضمن معسكره الجاري في مدينة فوجي اليابانية، في إطار المرحلة الأخيرة من الإعداد قبل انطلاق منافسات دورة الألعاب الآسيوية.

واشتملت الحصص التدريبية على الجوانب الفنية والبدنية بهدف رفع مستوى الجاهزية، والوصول إلى أفضل إعدادٍ ممكنٍ قبل خوض المنافسات الرسمية.

ويستعد أخضر المبارزة للمنافسة في دورة الألعاب الآسيوية الـ 20 «آيتشي ناجويا 2026».