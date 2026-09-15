تتويج أبطال السعودية لكرة المناورة

توج الأمير سعود بن عبد العزيز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة المناورة، أبطال بطولة السعودية لكرة المناورة 2026، التي جرت في صالة وزارة الرياضة بالرياض، وبلغ مجموع جوائزها أكثر من 100 ألف ريال سعودي.

وحصد فريق نادي الصحاري المركز الأول في منافسات فئة «رجال فوم» وجائزة قدرها 12 ألف ريال، بينما حلّ نادي الأنوار وصيفًا ليحصد جائزة قدرها 8 آلاف ريال، فيما حصل نادي قرية العليا على المركز الثالث وجائزة قدرها 5 آلاف ريال.

وفي فئة «رجال كلوث» حصد فريق نادي الأنوار المركز الأول وجائزة قدرها 12 ألف ريال، فيما حصل نادي الساحل على المركز الثاني وجائزة قدرها 8 آلاف ريال، بينما حلّ نادي البجادية في المركز الثالث ليحصد جائزة قدرها 5 آلاف ريال.

وحصدت لاعبات نادي سدير المركز الأول في منافسات فئة «سيدات كلوث» ليحصلن على جائزة قدرها 12 ألف ريال، بينما حصل فريق نادي الفاروق على المركز الثاني وجائزة قدرها 8 آلاف ريال، بينما جاء نادي الحجاز ثالثًا ليحصد جائزة قدرها 5 آلاف ريال.

وحصلت لاعبات نادي الفاروق على المركز الأول في منافسات فئة «سيدات فوم» وجائزة قدرها 7 آلاف ريال، بينما لاعبات فريق نادي سدير حصدن المركز الثاني وجائزة قدرها 5 آلاف ريال، وحلت لاعبات نادي الحجاز في المركز الثالث ليحصلن على جائزة قدرها 3 آلاف ريال.

وفي منافسات تحت 16 عامًا فوم توج فريق الرياض 2 بالمركز الأول والميدالية الذهبية وجائزة قدرها 7 آلاف ريال، بينما حل فريق الرياض 1 في المركز الثاني ليحصد جائزة قدرها 5 آلاف ريال، وجاء فريق ثانوية الموهوبين في المركز الثالث ليحصد جائزة قدرها 3 آلاف ريال.

وهنأ الأمير سعود بن عبد العزيز بن محمد رئيس اتحاد كرة المناورة، الفرق الفائزة في منافسات البطولة مشيدًا بالمستويات الفنية العالية للفرق المشاركة في مختلف الفئات، مثمنًا للأجهزة الفنية والإدارية جهودها مع الفرق وهو ما ظهر جليًا خلال منافسات البطولة.