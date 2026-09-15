ابن حثلين: نجاح مهرجان ولي العهد يعكس تطور رياضات الإبل

بارك فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل، النجاح الذي حققه مهرجان ولي العهد للهجن 2026م، وما شهدته منافساته من تنظيم متميز ومشاركة واسعة وحضور جماهيري لافت.

وأكد رئيس نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل أن نجاح مهرجان ولي العهد للهجن يعكس التطور المتسارع الذي تشهده رياضات الإبل في السعودية، ويعزز حضورها بوصفها رافدًا رياضيًا وثقافيًا واقتصاديًا مهمًا.

وثمّن ابن حثلين الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الإبل ورياضاتها من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في تطوير القطاع، وتعزيز حضوره ومكانته محليًا ودوليًا.

كما هنأ الاتحاد السعودي للهجن والقائمين على المهرجان والملاك والمضمرين والفائزين، مشيدًا بالمستوى التنظيمي والفني للمنافسات، وما يجسده المهرجان من امتداد أصيل للموروث الوطني ومكانة الإبل في ثقافة السعودية وهويتها.