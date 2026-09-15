فيتوريا: 4 دقائق هزت الوصل

أرجع البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق الوصل الإماراتي الأول لكرة القدم، خسارة فريقه 1ـ2 أمام القادسية، للوقت المتقارب للهدفين «4 دقائق»، مبينًا أن ذلك أثر سلبًا على أداء لاعبيه.

وخسر الوصل أمام مضيفه القادسية على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام لصالح الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «الشوط الأول كانت المباراة متوازنة، واستقبالنا لهدفين في وقت متقارب أثر سلبًا على نسق الفريق وأداء اللاعبين».

وأضاف: «الشوط الأول دخلنا بخطة محكمة واللاعبون طبقوها بشكل جيد، وكانت هناك بعض الأخطاء في التمرير، القادسية فاز بهدفين وتوقعت أن نكون بشكل أفضل في المباراة».

وأكد المدرب البرتغالي أن البدلاء في فريق القادسية كانوا في جودة أعلى واستدرك: لكن كان من المفترض أن نكون أقوى ولا نستقبل الفرص».

واختتم حديثه قائلًا: «في الشوط الثاني استفاد القادسية من بعض الأخطاء وسجل هدفين، بعد الهدف الثاني للقادسية تحسنا وسجلنا هدفًا في وقت متأخر».