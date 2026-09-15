رودجرز: كسبنا 3 نقاط مهمة.. والاتحاد أفضل مبارياتنا

أثنى الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، على أداء لاعبيه في الانتصار على الوصل الإماراتي 2ـ1 ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين.

وقال رودجرز في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «اللاعبون قدَّموا مجهودًا كبيرًا على الرغم من أننا لعبنا في جدولٍ مزدحمٍ، ووسط درجة حرارةٍ تجاوزت الـ 40».

وشدَّد المدرب على أهمية تحقيق أول ثلاث نقاطٍ في بداية المشوار بالبطولة القارية، خاصَّةً أن الفريق يخوض تحديًا جديدًا في مسيرته.

وحول التبديلات التي أجرها خلال الشوط الثاني، أجاب رودجرز: «في هذا الشوط أجريت تبديلاتٍ عدة حتى أعطي طاقةً أكبر للفريق بعد أن بدأت بخمسة لاعبين محليين، وقد قدَّموا جميعًا أداءً جيدًا».

وأضاف: «بصورةٍ عامةٍ، وفي تسع مبارياتٍ، خسرنا مرةً، وتعادلنا في لقاءٍ، وفزنا في سبع مواجهاتٍ. أمَّا أفضل مباراةٍ خضناها، فهي تلك التي خسرناها أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي. أنا أملك لاعبين ذوي جودةٍ عاليةٍ، وأشكرهم على ما قدَّموه في هذه المباريات».

بدوره، قال المكسيكي جوليان كينيونيس، الذي نال جائزة أفضل لاعبٍ في المباراة: «كان لقاءً صعبًا ومعقَّدًا من ناحية الأجواء. فريقنا قدَّم عملًا كبيرًا، واجتهدنا حتى نتمكَّن من الفوز».