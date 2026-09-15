بعد 601 يوما.. ريتيجي يعود إلى هز الشباك قاريّا

احتاج الأرجنتيني ماتيو ريتيجي، لاعب فريق القادسية الأول لكرة القدم، إلى 601 يومًا من أجل هز الشباك في البطولات القارية، ليسجل مع الفريق الشرقي في مرمى الوصل الإماراتي، بعد آخر أهدافه في مرمى شتورم جراتس النمساوي ضمن دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025.

وأحرز اللاعب صاحب الـ27 عامًا الهدف الثاني للقادسية خلال مواجهة الوصل الإماراتي على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك عند الدقيقة 61.

ولعب ريتيجي بقميص القادسية 40 مباراة، وساهم في 29 هدفًا وسجل 26، كما صنع ثلاثة أهداف.

وكان آخر أهدافه القارية عندما كان يمثل ألوان فريق أتالانتا الإيطالي ضد شتورم جراتس الثلاثاء، 21 يناير 2025، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي البطولة نفسها سجل اللاعب الأرجنتيني ثنائية في انتصار فريقه 6ـ1 على يانج بويز السويسري، 26 نوفمبر 2024. وشارك ريتيجي في 10 مباريات خلال تلك النسخة من البطولة. كما توج في الموسم نفسه هدافًا للدوري الإيطالي وأفضل مهاجم في البطولة، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى الملاعب الآسيوية.