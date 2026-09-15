ليدز يذيق نيوكاسل الخسارة الأولى

مُني فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم بخسارته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد سقوطه 1ـ4 أمام مضيفه ليدز يونايتد، الإثنين، في ختام المرحلة الرابعة.

وحافظ ليدز، الذي يشرف على تدريبه الألماني دانيال فاركه، على سجله خاليًا من الخسارة، وتقدَّم إلى المركز الثالث بثماني نقاطٍ من فوزين وتعادلين بفارق الأهداف عن هال سيتي الرابع، ومتأخرًا بفارق أربعٍ عن المتصدر أرسنال، حامل اللقب، ووصيفه مانشستر سيتي.

في المقابل، تجمَّد رصيد نيوكاسل بخسارته الأولى بعد فوزٍ وتعادلين عند خمس نقاط في المركز الـ 12.

وجاءت مجريات المباراة من جانبٍ واحدٍ على ملعب «إيلاند رود» حيث سجل ليدز ثلاثيةً في الشوط الأول، استهلَّها لويس ميلي، لاعب نيوكاسل، بالخطأ في مرماه بعد تسديدةٍ من الياباني آو تاناكا، غيَّرت اتجاهها في الدقيقة 32، ثم نجح جايدن بوجل في خداع الحارس التشيكي لوكاس هورنيتشيك، وأحرز الثاني «34»، وقضى دومينيك كالفيرت لوين على آمال الفريق الزائر بالعودة عبر تسجيل الثالث «45+1».

وأصبح كالفيرت لوين ثاني لاعبٍ من ليدز يسجل في خمس مبارياتٍ متتاليةٍ بالدوري الممتاز على ملعب «إيلاند رود» بعد مارك فيدوكا بين مارس وأغسطس 2003 «ست مباريات متتالية»، حسبَ «أوبتا».

وللمرة الأولى في البطولة يتقدَّم ليدز بثلاثيةٍ نظيفةٍ أو أكثر على ملعبه منذ مايو 2001 ضد برادفورد سيتي «5ـ1».



واختتم السويسري نواه أوكافور المهرجان التهديفي لفريقه في الشوط الثاني «59» قبل أن يسجل نيوكاسل هدفه الشرفي عبر البديل الإيفواري بازومانا توري «90».