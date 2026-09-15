بعد تأخره بهدفين.. إنتر يسحق أودينيزي بخماسية

قلب فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم تأخره بهدفين أمام ضيفه أودينيزي إلى فوز ساحق بنتيجة 5ـ3 الإثنين في ختام مباريات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى.

ووضعت النتيجة إنتر، حامل اللقب، على المسافة ذاتها من روما المتصدر والفائز على مضيفه تورينو 2ـ0 في وقت سابق من اليوم، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بينهما السبت المقبل.

وعلى ملعبه، صدم أودينيزي مضيفه إنتر ببداية نارية بعدما افتتح التسجيل بثنائية من توقيع الإيرلندي جيمس أبانكواه «9» والهولندي يورغن إيكيلينكامب «16»، قبل أن يرد حامل اللقب، بخماسية وقعها البرازيلي كارلوس أوغوستو «26» ونيكولو باريلا «35»، والفرنسي ماركوس تورام «57»، وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو «67»، والإيفواري أنج-يوان بوني «79». وقبل نهاية اللقاء، قلص السنغالي إدريسا غي النتيجة للضيوف «90+1».

وتلقى إنتر بقيادة مدربه الروماني كريستيان كيفو ضربة بخروج قلب دفاع إنجلترا جون ستونز من الملعب مبكرًا بسبب الإصابة، مع اقتراب الرحلة إلى العاصمة السبت.

واستعاد النادي اللومباردي توازنه عقب خسارة مخيبة خارج أرضه ضد ريال مدريد الإسباني 1ـ2، في افتتاح مبارياته في دوري المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وواصل أودينيزي بدايته المتذبذبة ليتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر بعد خسارة ضد لاتسيو 1ـ2، وفوز ضد مونتسا خارج ملعبا 3ـ2، وتعادل في مستهل الدوري ضد كومو 1ـ1.