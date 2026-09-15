المرة الأولى.. نيروبي تستضيف بطولة ألعاب القوى 2029

تستضيف نيروبي، العاصمة الكينية، بطولة العالم لألعاب القوى 2029 للمرة الأولى في قارة إفريقيا، وفق ما أعلنه الاتحاد الدولي، الثلاثاء.

وستحتضن مدينة ميونيخ الألمانية نسخة عام 2031 حسب ما ذكره الاتحاد أيضًا عقب اجتماع مجلسه في بودابست، العاصمة الهنغارية، التي استضافت أخيرًا بطولة «ألتيمت».

وقال سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي، خلال مؤتمر صحافي: «كنا محظوظين بتلقي أربعة ملفات ترشُّحٍ متميزةٍ لاستضافة نسختَي 2029 و2031 من نيروبي وميونيخ ولندن وروما، لذا لم يكن اتخاذ القرار سهلًا بالنسبة إلى المجلس».

وأضاف البريطاني: «قرار المجلس اليوم يعني أننا سنتمكَّن من تنظيم بطولات العالم لألعاب القوى في آسيا، بكين 2027، وفي إفريقيا وأوروبا خلال النسخ الثلاث المقبلة».

وتابع البطل الأولمبي السابق: «سيكون نقل بطولتنا إلى إفريقيا للمرة الأولى حدثًا تاريخيًّا. لقد قدَّمت نيروبي ملفَّ ترشُحٍ مقنعًا ومؤثرًا. كان من المهم أن تستضيف إفريقيا بطولة العالم عندما يتوفر المضيف المناسب، والملف المناسب، والظروف المناسبة».

وكانت كينيا، التي أخفقت في الحصول على حق استضافة بطولة العالم 2025، استضافت سابقًا بطولة العالم للعدو الريفي «كروس كاونتري» عام 2007 في مومباسا، وبطولة العالم دون 18 عامًا في نيروبي عام 2017، وبطولة العالم دون 20 عامًا في العاصمة في 2021. كذلك استضافت نيروبي بطولة إفريقيا لألعاب القوى في 2010.