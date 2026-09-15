النصر والعين.. معركة الأبطال

يحلّ فريق النصر الأول لكرة القدم ضيفًا على منافسه العين الإماراتي، الثلاثاء، على ملعب هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتأهل فريق النصر إلى النسخة الجارية من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد تتويجه بلقب دوري روشن السعودي تحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس.

وحقق فريق النصر لقب الدوري بعد حصده 86 نقطة، من خلال الفوز في 28 مباراة وتعادله مرتين إضافة إلى 4 هزائم.

وسجل لاعبو الفريق 91 هدفًا واستقبلت شباكهم 28 في المقابل، ليحقق اللقب بفارق نقطتين عن الوصيف الهلال الذي حصد 84 نقطة.

ورغم فوزه بلقب الدوري في الموسم الماضي، إلا أن فريق النصر خسر لقب دوري أبطال آسيا2 بعد تلقيه الهزيمة في النهائي أمام جامبا أوساكا الياباني بنتيجة 0-1، على ملعب الأول بارك في الرياض.

وخرج الفريق أيضًا من بطولة كأس الملك من دور الـ16 بعد الخسارة أمام الاتحاد بنتيجة 1-2، كما خسر نهائي كأس السوبر السعودي بركلات الترجيح أمام خصمه الأهلي، ليكتفي الفريق بلقب الدوري الذي جعله يشارك في نخبة آسيا مباشرة.

في المقابل، توج نادي العين بلقب دوري المحترفين الإماراتي بعد حصده 68 نقطة في صدارة الترتيب.

وفاز العين في 21 مباراة كما تعادل بـ 5 دون أي خسارة، ليحقق اللقب المحلي من دون هزيمة، ويتأهل إلى مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولم يكتفِ فريق العين بالفوز بلقب الدوري، إذ توج أيضًا بلقب كأس رئيس الدولة بعد الفوز في النهائي على الجزيرة بنتيجة 4-1، فيما خسر نهائي كأس مصرب أبو ظبي الإسلامي أمام الوحدة بركلات الترجيح.

ورغم فوزه بلقب الدوري في الموسم الماضي وتصدره سباق الترتيب في البدايات، عانى النصر بعض الشيء الموسم الجاري في بطولة دوري روشن السعودي، إذ حصد 16 نقطة بعد مرور أول 7 جولات، من خلال 5 انتصارات وتعادل وخسارة واحدة.

وسقط النصر في فخ الخسارة أمام الاتحاد بنتيجة 1-2، كما تعادل ضد الخليج بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية، ليتوقف رصيده عند 16 نقطة في المركز الثالث خلف الهلال والاتحاد.

وفي أول 5 مباريات بالدوري الإماراتي الموسم الجاري، حقق فريق العين 4 انتصارات وتعادلًا واحدًا دون أي خسارة، ليحصد 13 نقطة في صدارة الترتيب بالتساوي مع فريق الجزيرة الذي حقق الرصيد ذاته أيضًا بعد 5 جولات، حيث يواصل الفريق تحت قيادة مدربه الصربي فلاديمير إيفيك تقديم مستويات قوية محليًا.