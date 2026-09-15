تركيب القطعة الأولى من خيمة «الدرة»

بدأ عمال الإنشاء في تركيب القطعة الأول من خيمة ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، الثلاثاء، ضمن أعمال التطوير الشاملة التي يشهدها «الدرة»، الواقع شرق العاصمة الرياض، قبل 114 يومًا على انطلاق بطولة كأس أمم آسيا التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 7 يناير حتى 5 فبراير المقبلين.

ويُظهر فيديو، بثته وزارة الرياضة البدء في تركيب الخيمة، التي اشتُهر بها الملعب، وتغطي كافة مدرَّجاته التي زاد حجم مقاعدها.

وتسارعت أعمال التطوير في «الدرة» خلال الفترة الماضية بهدف إنهاء كافة أعمال التطوير قبل انطلاق الحدث القاري الذي تحتضنه السعودية.

ومن أبرز مستجدات أعمال التطوير الإنشائية تركيبُ المقاعد الجديدة، واكتمال أعمال العازل الزجاجي بالمقصورة الرئيسة، إلى جانب بدء العمل الفعلي في تركيب المقاعد الخضراء الجديدة لتزيين المدرَّجات.

كذلك شملت أعمال التطوير إنشاء ملاعب كرة قدمٍ جانبيةٍ، وغرفٍ للاعبين، ومرافق مساندةٍ ترفع من كفاءة المدينة الرياضية بالكامل. وتم رفع وتركيب الشاشة الرئيسة الكبرى وعالية الدقة.

وكانت وزارة الرياضة أغلقت الملعب، الذي يتسع لأكثر من 70 ألف متفرجٍ، ومن المقرَّر افتتاحه رسميًّا نوفمبر المقبل، حيث تنتهي كافة أعمال التطوير الإنشائية ليكون في أتم الجاهزية لاستقبال الوفود والبطولات.

وسيكون الملعب بحلته الجديدة مسرحًا لأبرز المواعيد الكروية القارية والعالمية، في مقدمتها كأس أمم آسيا 2027، وسيحتضن مباراة الافتتاح والمباراة النهائية للبطولة.