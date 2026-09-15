«عين متغيّر» يفتتح مشوار النصر الآسيوي

يواجه فريق النصر الأول لكرة القدم نسخةً مختلفةً من العين الإماراتي، مساء الثلاثاء، ضمن باكورة جولات مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعلى مستوى الأسماء، تغيَّر العين كثيرًا عن المرة الأخيرة التي التقى فيها النصر، الذي حافظ بدوره على أغلب لاعبيه.

وآخر مواجهةٍ بين الفريقين تعود إلى 5 نوفمبر 2024، ضمن مرحلة المجموعات من البطولة ذاتها.

ويومها، اكتسح «الأصفر» ضيفه، على ملعب «الأول بارك» في الرياض، بنتيجة 5ـ1، مستعرضًا قدراته الهجومية أمام حامل اللقب.

وفيما أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا، دوَّن البرازيلي أندرسون تاليسكا اسمه على هدفين، وسجّل مواطنه ويسلي جاسوفا هدفًا، فيما أسكن البرتغالي فابيو كاردوسو، المدافع العيناوي، الكرة بالخطأ في شباك زميله خالد عيسى، حارس المرمى.

وعلى وقع الخماسية، التي تحققت مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، أقال النادي الإماراتي مدرّبه الأرجنتيني هيرنان كريسبو، بعد أشهر معدودة من نيله لقب دوري الأبطال.

وبعد عامين إلا قليلًا، يتجدد موعد النصر والعين، على أرض الأخير، في مواجهة تكتيكية بين الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق السعودي، والصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب صاحب الأرض.

ويحتفظ بوستيكوجلو بـ 10 لاعبين من الـ 16، الأساسيين والبدلاء، الذين اكتسحوا العين بخمسة أهداف، فيما غادر ستةٌ صفوف الفريق، هم تاليسكا، لاعب الجزيرة الإماراتي، وويسلي، لاعب كروزيرو في بلاده، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب السد القطري، إضافةً إلى الإسباني إيميريك لابورت، لاعب أتلتيك بلباو في بلاده، ومختار علي، لاعب الاتحاد.

في المقابل، أشرك كريسبو 14 لاعبًا في مباراته الأخيرة مع العين، ثمانيةٌ منهم رحلوا عن الفريق، وبقِيَ ستة، أبرزهم الجناح المغربي سفيان رحيمي، والجناح الباراجوياني أليخاندرو كاكو، فضلًا عن الحارس المخضرم خالد عيسى. بينما غادر التوجولي كودجو لابا، لاعب الشارقة الإماراتي، والكوري الجنوبي يونج وو بارك، لاعب أولسان إتش دي في بلاده، والإماراتي خالد هاشمي، لاعب بني ياس في بلاده، ومواطنه بندر الأحبابي، لاعب يونايتد إف سي في بلاده، وكاردوسو، مدافع إشبيلية الإسباني، إضافةً إلى الأرجنتيني فيليبي سالوموني، لاعب إيتاليانو التشيلي، والإماراتي كوامي كواديو، زميل الأحبابي في يونايتد إف سي، والمالي درامان كوماري، لاعب الظفرة الإماراتي.

وتضم صفوف العين 17 لاعبًا أجنبيًا، حسب بيانات موقع «ترانسفير ماركت» الكروي الإلكتروني، من بينهم المدافع المصري رامي ربيعة، والنمساوي فالانتينو لازارو، لاعب الوسط، والمهاجم اليوناني جيورجيوس جياكوماكيس، والمدافع الصربي ديورديي سكوكو.