ميونيخ وبرشلونة تستضيفان نهائي الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الثلاثاء، إجراء نهائي دوري أبطال أوروبا 2028 على ملعب «أليانز أرينا» في مدينة ميونيخ الألمانية، فيما يستضيف ملعب «كامب نو» في مدينة برشلونة الإسبانية نهائي نسخة 2029.

وكانت ميونيخ استضافت نهائي المسابقة القارية الأولى عام 2025 عندما تُوِّج باريس سان جيرمان الفرنسي بلقبه الأول باكتساحه إنتر ميلان الإيطالي 5ـ0.

أما آخر نهائي لدوري الأبطال جرى على ملعب «كامب نو»، فيعود إلى عام 1999، وشهد المباراة التاريخية بين بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، إذ حسمها يونايتد 2ـ1 في الوقت بدل الضائع.

وبذلك، ستكون إسبانيا مجدَّدًا محطَّ الأنظار بعد عامين فقط من نهائي 2027 المقرَّر تنظيمه في مدريد.

وفيما يتعلَّق بنهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، اختار الاتحاد الأوروبي بوخارست، العاصمة الرومانية، لاستضافة نهائي 2028، وبلغراد، العاصمة الصربية، لنهائي 2029.

وفي مسابقة «كونفرنس ليج»، تستضيف مدينة تورينو الإيطالية نهائي 2028، وبودابست، العاصمة الهنغارية، نهائي 2029، فيما تُجرى مباراة كأس السوبر الأوروبية 2027 في أمستردام، العاصمة الهولندية، و2028 في أستانا، العاصمة الكازاخية.