النصر يظهر في العين بعد 560 يوما

يعود فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، الثلاثاء، بعد غياب دام نحو عام ونصف العام، عندما يحل ضيفًا على العين ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان آخر ظهور للفريق الأصفر على الملعب ذاته في 4 مارس 2024، حين خسر أمام العين 0ـ1، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بهدف سجله المغربي سفيان رحيمي.

وسبق للنصر أن خاض مباراتين أمام العين على ملعب هزاع بن زايد، تقاسما خلالهما الانتصارات، إذ كسب الأصفر المواجهة الأولى 2ـ1 في 18 فبراير 2020، ضمن دور المجموعات من البطولة القارية.

وسجل ثنائية النصر آنذاك مختار علي والمغربي عبد الرزاق حمد الله، فيما أحرز عمر ياسين هدف الفريق الإماراتي.

وفي المواجهة الثانية، التي جرت في 4 مارس 2024، رد العين اعتباره بالفوز بهدف دون مقابل حمل توقيع رحيمي.

ويكتب لقاء الثلاثاء المواجهة الثالثة بين الفريقين على ملعب هزاع بن زايد، إذ يسعى النصر إلى تسجيل انتصاره الثاني فيه، وافتتاح مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بالنقاط الثلاث.