جياكوماكيس.. سلاح صنعه آنج ويخشاه النصر

قبل خمسة أعوام كان الأسترالي آنج بوستيكوجلو يقف على خط ملعب سيلتك، مطالبًا اليوناني جيورجوس جياكوماكيس بهز شباك المنافسين.. الثلاثاء، تتبدل الأدوار تمامًا، حين يقود الأسترالي الدفة الفنية في فريق النصر الأول لكرة القدم أمام العين الإماراتي، ويصبح مهاجمه السابق أحد أبرز الأخطار التي يتعين عليه إيقافها في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال آسيا للنخبة.

بدأت قصة الثنائي في صيف 2021.. كان بوستيكوجلو يخوض موسمه الأول في مدينة جلاسكو، ويعيد بناء سيلتك، عندما وصل جياكوماكيس في اليوم الأخير من أغسطس قادمًا من «في في في فينلو» الهولندي.

لم يكن المهاجم اليوناني اسمًا عابرًا وقتها، فقد حمل معه إلى إسكتلندا 26 هدفًا منحته صدارة هدافي الدوري الهولندي في الموسم السابق.

احتاج جياكوماكيس بعض الوقت قبل أن يفرض نفسه، لكنه عندما حصل على فرصته أصبح أحد أهم أسلحة المدرب الأسترالي.

وعلى الرغم من بدايته أساسيًا في 11 مباراة فقط بالدوري خلال موسم 2021ـ2022، سجل 13 هدفًا في 21 مشاركة، وتقاسم صدارة الهدافين مع ريجان تشارلز كوك، فيما رفع حصيلته إلى 17 هدفًا خلال 29 مباراة في جميع المسابقات.

وجاء الانفجار الحقيقي في النصف الثاني من الموسم عندما سجل ثلاثية أمام دندي، وأكملها بهدف متأخر قاد سيلتك إلى الفوز 3ـ2.

وبعد أقل من شهر، كرر الثلاثية أمام روس كاونتي، وهذه المرة في انتصار عريض 4ـ0، ليصبح المهاجم الذي اختاره بوستيكوجلو أحد أبرز وجوه سباق سيلتك نحو استعادة لقب الدوري.

استمرت الشراكة بينهما في الموسم التالي، قبل أن يفترق الطريقان مطلع 2023، غادر جياكوماكيس سيلتك متجهًا إلى أتلانتا يونايتد، ثم تنقل بين الولايات المتحدة والمكسيك واليونان، قبل أن تقوده رحلته الصيف الجاري إلى العين الإماراتي.

أما بوستيكوجلو، فواصل مسيرته التدريبية حتى وصل إلى النصر، يوليو الماضي، بعقد يمتد موسمين، خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس.

وبعد أعوام من الرحيل عن جلاسكو، تعيد البطولة الآسيوية جمعهما في ملعب واحد.. جياكوماكيس، صاحب الـ31 عامًا، بدأ تجربته مع العين أساسيًا في أول أربع مباريات بالدوري، وسجل هدفًا وصنع آخر، قبل أن يخوض 63 دقيقة في التعادل 2ـ2 أمام الوصل.

وفي الجهة الأخرى، يصل بوستيكوجلو إلى ملعب هزاع بن زايد بعدما حقق النصر خمسة انتصارات في أول سبع جولات من دوري روشن السعودي، مقابل تعادل وخسارة، جامعًا 16 نقطة، وكان آخر ظهور له التعادل 1ـ1 أمام الخليج.

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