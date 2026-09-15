سانتوس يوقّع مع كوتينيو.. ويحقق حلم نيمار

أعلن نادي سانتوس البرازيلي التوقيع مع فيليب كوتينيو، لينضم إلى نيمار، زميله السابق في المنتخب، ويُمثِّل الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري.

وقضى كوتينيو، البالغ 34 عامًا، خمسة أعوامٍ في ليفربول الإنجليزي قبل أن ‌ينضمَّ إلى برشلونة يناير ​2018 ⁠حيث ​ساعد النادي ⁠الكاتالوني بالفوز بلقبين للدوري الإسباني.

ولم تتزامن فترة وجود اللاعبَين في برشلونة، إذ غادر نيمار الفريق متوجهًا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، أغسطس ⁠2017.

ونشر سانتوس مقطعًا ‌مصوَّرًا لوصول ‌كوتينيو، يظهر فيه وهو يدخل ​غرفة الملابس ‌ونيمار يُرحِّب به.

وقال نيمار لكوتينيو ‌في مقطع الفيديو: «إذا كان هذا حلمًا، فلا أريد أن أستيقظ منه». ولم يسبق للثنائي أن لعب معًا في الأندية.

وعاد ‌كوتينيو، الذي خاض آخر مباراةٍ له مع منتخب ⁠البرازيل ⁠مارس 2022، إلى نادي طفولته فاسكو دا جاما بعد فترة إعارةٍ قضاها في الدحيل القطري موسم 2023ـ2024.

في حين، عاد نيمار «34 عامًا» إلى سانتوس العام الماضي، وأعلن اعتزاله اللعب ​الدولي بعد ​خروج البرازيل من كأس العالم 2026، يوليو الماضي.