ظهر الخميس.. «شنغريلا» يستقبل لاعبي الأخضر

حدَّد الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد وصول لاعبي المنتخب الأول إلى فندق شنغريلا في جدة تمهيدًا للدخول في معسكرٍ خاصٍّ ببطولة كأس الخليج «خليجي 27» التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وذكر المصدر ذاته، أن اللاعبين الذين سيقع عليهم الاختيار والقادمين من خارج جدة، سيلتحقون بالمعسكر عند الـ 12:00 من ظهر الخميس المقبل، بينما سيكون الموعد مفتوحًا من الصباح للاعبين المستقرِّين في «عروس البحر الأحمر».

وبيَّن أن الجميع سيتناولون وجبة الغداء في مقر الفندق، ثم سيتسلَّم اللاعبون البرنامج المُعد لهم خلال فترة المعسكر الذي يسبق انطلاقة البطولة.

ويوجد حاليًّا عددٌ من أعضاء الجهازين الإداري والفني للأخضر في جدة من أجل استكمال ترتيبات المعسكر، بما في ذلك تجهيز غرف الإقامة والعلاج الطبيعي، وجميع الاحتياجات اللازمة لبدء البرنامج الإعدادي.

وكانت «الرياضية» نشرت، 12 سبتمبر الجاري، وفق مصدرٍ خاصٍّ، أن اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، سيعلن قائمته عقب انتهاء الجولة الافتتاحية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين والثلاثاء.

ويدشن الأخضر مشاركته في البطولة، التي يتزامن افتتاحها مع اليوم الوطني السعودي، بمواجهة الكويت 23 سبتمبر، على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية، ثم يلتقي بعدها بثلاثة أيامٍ نظيره العماني، ويختتم دور المجموعات بمواجهة العراق، 29 من الشهر ذاته.

وكانت قرعة بطولة الخليج أوقعت المنتخب إلى جانب منتخبات الكويت، وعُمان، والعراق، فيما تضمُّ المجموعة الثانية قطر، والإمارات، والبحرين، واليمن.