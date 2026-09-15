السبيق لـ «الرياضية»: مزاد ساجر 13 يوما و8 ملايين متر مربع

ذكر لـ «الرياضية» فيصل بن ضيف الله السبيق، الرئيس التنفيذي لمزاد ساجر للإبل، أن 1 أكتوبر المقبل سيشهد انطلاق النسخة الأولى من المزاد تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة في مركز ساجر، وعلى مساحة ثمانية ملايين متر مربع.

وقال السبيق: «المزاد سيستمر 13 يومًا. نحن نعمل حاليًّا، وعلى مدى الـ 24 ساعةً، على تجهيز موقعه شمال شرقي ساجر، والحمد الله، اقتربنا من إنهاء كافة الأعمال، وتجهيز الموقع قبل انطلاق النسخة الأولى». مضيفًا: «جهَّزنا 600 شبكٍ، منها شبك للجمال، وشبك للفرديات، يخصُّ المزاد، إضافةً إلى تكليف مسؤولٍ للإشراف على الحراج مع عشرة مساعدين لتنظيم عملية البيع والشراء».

وتابع السبيق: «كذلك جهَّزنا مواقعَ خاصَّة بالأسر المنتجة، وأخرى للفعاليات المصاحبة بما يناسب جميع الزوَّار، منها أمسياتٌ شعرية، ومحاوراتٌ، إضافةً إلى العرضة السعودية طوال أيام المزاد».

واختتم حديثه بالقول: «نعمل حاليًّا مع اللجنة المنظِّمة على تخصيص جوائزَ يوميةٍ للزوَّار والمشاركين، وتقديم كافة التسهيلات الخاصَّة بالمستثمرين والمنتجين من ناحية البيع والشراء والفحص الطبي».