الأربعاء.. طائرة خاصة تنقل الأهلي إلى جوهانسبرج

تغادر بعثة فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى جنوب إفريقيا، صباح الأربعاء، عبر طائرة خاصة، برحلة مباشرة من جدة إلى مدينة جوهانسبرج، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ بعثة القطب الجداوي ستقل حافلة فور وصولها، للسير نحو 50 كيلومترًا باتجاه مدينة بريتوريا التي ستجرى فيها مواجهة ماميلودي صن داونز في بطولة المحيط الهادئ، ضمن منافسات كأس القارات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، السبت المقبل.

وبيَّن أنَّ الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق، رفض منح اللاعبين إجازة بعد التعادل 1ـ1 أمام باختاكور الأوزبكي، الإثنين الماضي، في الجولة الافتتاحية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ يخضع الجميع الثلاثاء لتدريبات استرجاعية على ملعب النادي، قبل المغادرة إلى جوهانسبرج.

ويؤدي الفريق الأهلاوي الحصة الختامية على ملعب المباراة الجمعة المقبل، وفق الأنظمة واللوائح المنظِّمة للمنافسة، على أن يتم تخصيص حصتين تدريبيتين عقب الوصول إلى الجوانب الفنية والبدنية قبل الدخول في التحضيرات النهائية للقاء.

وكان الأهلي افتتح مشواره في النسخة الجارية من البطولة بفوزه على أوكلاند إف سي النيوزيلندي 1ـ0 في 26 أغسطس الماضي، فيما يخوض صن داونز منافسات كأس القارات بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا.