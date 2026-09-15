الهلال والغرافة.. المواجهة الثالثة تواليا

يستقبل فريق الهلال الأول لكرة القدم، الثلاثاء، ضيفه الغرافة القطري، في المواجهة الثالثة تواليًا خلال دوري أبطال آسيا للنخبة، والتاسعة إجمالًا بين الطرفين.

ويحتضن ملعب «المملكة أرينا» في الرياض المواجهة بين الطرفين بعد 8 لقاءات سابقة حقق خلالها الأزرق العاصمي سجلًا حافلًا بـ6 انتصارات، وكسب الغرافة مواجهة، وحضر التعادل في مثلها.

وفي المواجهة التي خسرها الأزرق موسم 2010 بنتيجة 2ـ4، نجح الهلال في التأهل إلى الدور الثاني بمجموع المباراتين بعد انتصاره ذهابًا 3ـ0.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي تواجه الفريقان في البطولة القارية في نسخ 2010، 2011، 2012، 2025، 2026.

وسجل الهلال أمام الغرافة 18 هدفًا، واستقبل 9 أهداف.

وانطلقت، الإثنين، منافسات النسخة الجارية من البطولة القارية بمشاركة 5 أندية سعودية للمرة الأولى هي: النصر، الهلال، الأهلي، القادسية والاتحاد.