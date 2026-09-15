«كروز السعودية» مسارات جديدة في إفريقيا وأوروبا

أعلنت «أرويا كروز»، التابعة لشركة كروز السعودية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، توسيع برنامج رحلاتها في البحر الأبيض المتوسط لعامَي 2026 و2027 بإضافة وجهاتٍ ومساراتٍ جديدةٍ، انطلاقًا من مينائها الرئيس في المنطقة «غلطة بورت إسطنبول».

ويتضمَّن البرنامج رحلاتٍ تتراوح مدتها بين ست ليالٍ و14 ليلةً، تشمل عددًا من الوجهات في تركيا، ومصر، واليونان، وإيطاليا، ومالطا، وتونس، إلى جانب وجهاتٍ في البحر الأدرياتيكي، مع إتاحة خيار بدء الرحلة، أو اختتامها من الإسكندرية ضمن رحلاتٍ مختارةٍ، ورسو السفينة في ميناء المدينة ليلةً كاملةً للمرة الأولى.

ويشهد موسم صيف 2027، الذي ينطلق في مايو، توسُّعًا في مسارات «أرويا» عبر تركيا ومصر واليونان، وإضافة أنطاليا ونافبليو إلى وجهاتها للمرة الأولى، فضلًا عن إطلاق رحلتين تمتدان 14 ليلةً، الأولى تعبر البحر الأبيض المتوسط من شرقه إلى غربه، فيما تمتد الثانية من بحر إيجة إلى البحر الأدرياتيكي.

وتنطلق الرحلة الأولى في 5 يونيو 2027 من إسطنبول مرورًا بعددٍ من الوجهات في اليونان وإيطاليا وتونس ومالطا، قبل العودة إلى إسطنبول، فيما تبدأ الثانية 17 يوليو، وتشمل وجهات في اليونان وألبانيا والجبل الأسود وإيطاليا وكرواتيا، قبل اختتام مسارها في إسطنبول.

ويأتي التوسُّع امتدادًا لموسم «أرويا» الصيفي في البحر الأبيض المتوسط لعام 2026، الذي استقبلت خلاله السفينة ضيوفًا من أكثر من 100 جنسيةٍ، بما يعكس تنامي حضور تجربة الرحلات البحرية السياحية ذات الطابع العربي في الأسواق الإقليمية والدولية.