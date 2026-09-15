مارتينيلي وهولجيت.. صدام إنجلترا ينتقل إلى «النخبة»

تُعيد الجولة الافتتاحية من مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة فتح حسابٍ قديمٍ بين البرازيلي جابرييل مارتينيلي، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، والجامايكي مايسون هولجيت، مدافع الغرافة القطري، بعد صراعاتٍ جمعتهما على الملاعب الإنجليزية أثناء فترة احترافهما سويًّا في إنجلترا.

ويستعدُّ مارتينيلي لتدشين ظهوره الأول في «النخبة» عبر مواجهة الهلال مع الغرافة، مساء الثلاثاء، على ملعب «المملكة أرينا»، ضمن أولى جولات المجموعة الغربية.

وخاض البرازيلي ثلاث مبارياتٍ في دوري روشن السعودي مع الهلال، الذي تعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من أرسنال الإنجليزي، وسجَّل للفريق العاصمي «هاتريك» أمام التعاون في اللقاء الماضي مفتتحًا شريط أهدافه بقميص الأزرق.

وقبل انضمام جابرييل إلى الهلال بعامٍ واحدٍ، انتقل هولجيت من إيفرتون الإنجليزي إلى الغرافة، وأعير سريعًا في منتصف الموسم إلى السيلية، ثم عاد مجدَّدًا إلى فريقه الأصلي.

وفيما قضى مارتينيلي فترة احترافه كاملةً في إنجلترا بشعار أرسنال، دافع هولجيت عن ألوان فرقٍ إنجليزيةٍ عدة بدايةً من بارنسلي، ثم إيفرتون الذي أعاره داخليًّا لوست بروميتش ألبيون مرتين، وساوثهامبتون، وشيفيلد يونايتد، قبل تركه للغرافة.

وفي مهد كرة القدم، تبارى أرسنال وإيفرتون بحضور اللاعبين الاثنين ست مراتٍ، جميعها ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وانتهت ثلاث مواجهاتٍ بفوز هولجيت، فيما حقق مارتينيلي انتصارين، وخيَّم التعادل على مباراةٍ واحدةٍ.

وبينما رجَّحت نتائج المواجهات كفة هولجيت، كان مارتينيلي صاحب البصمة الرقمية الأبرز بتسجيل هدفين في مباراةٍ، وهدفٍ واحدٍ في أخرى، ليقود أرسنال إلى الفوز بهما.