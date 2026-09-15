الثلاثاء.. انتهاء موسم الرعي ومغادرة المواشي

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، الثلاثاء، اختتام موسم الرعي الموسمي، مؤكدةً لجميع المستفيدين ضرورة مغادرة المواقع وإخلائها بالكامل وفق الأنظمة والخطط التنظيمية المعتمدة.

وشدَّدت الهيئة على أهمية التزام المستفيدين بإخراج المواشي من المواقع المخصَّصة للرعي الموسمي، إلى جانب إزالة المخلَّفات، وترك المواقع نظيفةً، بما يسهم في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، ويتيح الفرصة للمراعي للتجدُّد واستعادة حيويتها.

وأوضحت الهيئة، أن فرق الرقابة البيئية ستواصل جولاتها الميدانية للتأكد من مغادرة جميع المستفيدين مواقع الرعي الموسمي، والالتزام بالتعليمات والضوابط المعتمدة، مؤكدةً اتخاذ الإجراءات النظامية في حق المخالفين.

وثمَّنت الهيئة تعاون مستفيدي الرعي والمجتمعات المحلية طوال فترة الموسم، مؤكدةً أن الالتزام بمواعيد المغادرة، والمحافظة على المواقع، يجسِّدان الشراكة المجتمعية في حماية المراعي واستدامة مواردها الطبيعية.