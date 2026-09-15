أمام الغرافة.. الانتصار عنوان الهلال في الرياض

يدخل فريق الغرافة القطري الأول لكرة القدم مواجهة الهلال، الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، باحثًا عن كسر سلسلة خسائره أمام الأزرق في الرياض، بعدما هزم في زياراته الأربع السابقة، واستقبل خلالها عشرة أهداف مقابل هدف واحد.

وتحمل المواجهة المرتقبة الرقم خمسة بين الفريقين على أرض الهلال، والتاسعة إجمالًا في تاريخ لقاءاتهما الآسيوية، بعد ثماني مباريات سابقة، كسب الهلال ستًا منها، مقابل انتصار واحد للغرافة وتعادل، وسجل الأزرق 18 هدفًا، فيما أحرز الفريق القطري تسعة.

وبدأت مواجهات الغرافة على أرض الهلال في 15 سبتمبر 2010، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز الأزرق 3ـ0، سجلها محمد الشلهوب وأحمد الفريدي ووليد الجيزاني، أمام أكثر من 53 ألف متفرج.

وفي لقاء الإياب بالدوحة، اقترب الغرافة من قلب النتيجة بعدما تقدم 4ـ0 في الوقت الإضافي، قبل أن يسجل ياسر القحطاني وعيسى المحياني هدفين عند الدقيقتين 117 و119، ليتأهل الهلال إلى نصف النهائي بنتيجة 5ـ4 في مجموع المباراتين، رغم خسارته الإياب 2ـ4.

وجاءت الزيارة الثانية للغرافة إلى الرياض في 11 مايو 2011 ضمن دور المجموعات، وكرر الهلال انتصاره بنتيجة 2ـ0، بعدما كان قد كسب مواجهة الذهاب في الدوحة بهدف دون رد، ليضمن المركز الثاني في مجموعته خلف سيباهان الإيراني، ويعبر إلى دور الـ16.

وبعد عام، التقى الفريقان مجددًا في الرياض، وتحديدًا في 15 مايو 2012 ضمن دور المجموعات، وانتصر الهلال 2ـ1.

وغاب الغرافة عن مواجهة الهلال في الرياض لأكثر من 12 عامًا، قبل أن يعود في ديسمبر 2024 ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، وهذه المرة على ملعب المملكة أرينا، لكن النتيجة لم تختلف، إذ كسب الأزرق المباراة 3ـ0.

وتجدد اللقاء بينهما في الدوحة، نوفمبر 2025، وكسب الهلال المباراة 2ـ1، ليواصل تفوقه في المواجهات المباشرة، ويرفع انتصاراته إلى ستة خلال ثماني مباريات آسيوية أمام منافسه القطري.

ويدخل الهلال مواجهة الثلاثاء بعد انتصاره 6ـ0 على التعاون في الدوري السعودي، فيما يأتي الغرافة بعد تعادله دون أهداف أمام لوسيل في الدوري القطري.