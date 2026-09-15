قمة الرياض تنهي حكاية الـ50 بين كوليبالي ووناس

تحمل مواجهة فريق الهلال الأول لكرة القدم أمام نظيره الغرافة القطري، الثلاثاء، على ملعب «المملكة أرينا»، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لقاءً خاصًا بين السنغالي خاليدو كوليبالي والجزائري آدم وناس إذ تشاركا رحلة نابولي سويًا قبل أن تفرقهما مواجهة القارة الصفراء.

وبدأت معرفة الثنائي في نابولي، إذ كان كوليبالي أحد العناصر الأساسية في الفريق الإيطالي منذ انتقاله إليه 2014، قبل وصول وناس من بوردو الفرنسي صيف 2017، ليجتمعا خلال موسمي 2017ـ2018 و2018ـ2019، ثم موسم 2021ـ2022 عقب عودة الجناح الجزائري من سلسلة إعارات.

وخاض كوليبالي ووناس معًا 50 مباراة بقميص نابولي، وفقًا لبيانات «ترانسفير ماركت»، وجمعتهما 1321 دقيقة داخل أرض الملعب.

وخلال الموسمين الأولين للجزائري مع نابولي، كان كوليبالي أحد أعمدة الفريق الذي نافس يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي.

وفي الدوري الأوروبي موسم 2018ـ2019، خاض المدافع السنغالي خمس مباريات، مقابل أربع لزميله الجزائري، الذي سجل هدفًا وصنع آخر، وجاءت أبرز بصماته أمام زيوريخ السويسري في دور الـ32، حين سجل وصنع خلال الانتصار 2ـ0.

وافترق الثنائي بعد خروج وناس في إعارات متتالية إلى نيس وكالياري وكروتوني، قبل أن يعود إلى نابولي موسم 2021ـ2022، ويلتقي مجددًا بكوليبالي تحت قيادة لوتشيانو سباليتي.

ومن بين المباريات التي جمعتهما بعد عودة الجزائري، انتصار نابولي على لاتسيو 2ـ1 في الملعب الأولمبي، فبراير 2022، إذ بدأ كوليبالي أساسيًا، فيما دخل وناس بديلًا في الدقائق الأخيرة، قبل هدف الفوز الذي سجله فابيان رويز.

وانتهت رحلة اللاعبين مع نابولي في صيف واحد عندما انتقل كوليبالي إلى تشيلسي الإنجليزي، 16 يوليو 2022، فيما رحل وناس إلى ليل الفرنسي، مطلع سبتمبر من العام ذاته.

وبعد أربعة أعوام، أعادت الملاعب الآسيوية جمعهما مجددًا، لكن بقميصين مختلفين، إذ يدافع كوليبالي عن ألوان الهلال، فيما بدأ وناس أخيرًا تجربته الجديدة مع الغرافة.

وسجل الجزائري ظهوره الأول مع الفريق القطري، الجمعة الماضي، عندما شارك بديلًا أمام لوسيل عند الدقيقة 64.