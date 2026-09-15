سبتمبر يجدد مواعيد الهلال والغرافة

يلتقي فريق الهلال الأول لكرة القدم نظيره الغرافة القطري، الثلاثاء 15 سبتمبر، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، في مواجهة تعيد ذكريات الصدام الشهير بين الفريقين قبل 16 عامًا.

وتحمل مواجهات سبتمبر ذكريات خاصة للفريقين، بعدما التقيا ذهابًا وإيابًا خلال الشهر ذاته في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2010.

وحسم الهلال مواجهة الذهاب في الرياض بثلاثة أهداف دون مقابل، قبل أن تشهد مباراة الإياب في قطر واحدة من أشهر مواجهات الفريقين، بعدما نجح الغرافة في الفوز 4ـ2.

وعلى الرغم من خسارته إيابًا، عبر الهلال إلى الدور نصف النهائي مستفيدًا من تفوقه في مجموع المباراتين بنتيجة 5ـ4.

ويعود الفريقان إلى المواجهات الآسيوية في سبتمبر مجددًا بعد 16 عامًا، وهذه المرة على أرض «المملكة أرينا» في الرياض.