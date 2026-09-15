فيسينج يريح الاتحاديين 7 أيام.. وخطة تعيد الموسى

وضع الجهاز الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم خطةً تدريجيةً، تُعيد سعد الموسى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الألماني ينز فيسينج، مدرب الفريق، طلب من مدرب فريق تحت 21 عامًا الزج بالموسى في بعض مباريات بطولة جوِّي للنخبة من أجل استرجاع حساسية المباريات التي فقدها في الفترة الماضية لدخوله في برنامجٍ تأهيلي، جاء بعد إجراء عمليةٍ جراحيةٍ نتيجة تعرُّضه لكسرٍ في الكاحل، نوفمبر الماضي.

وكان فيسينج منح اللاعبين إجازةً لمدة سبعة أيام إثر العودة في وقتٍ متأخرٍ من مساء الإثنين من الدوحة، العاصمة القطرية، عقب التعادل الإيجابي 1ـ1 أمام الشمال ضمن الجولة الافتتاحية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومن المنتظر أن يعود لاعبو الفريق إلى أداء التدريبات بمقر النادي في جدة، الثلاثاء المقبل، وستشمل العودة التدريبات اللياقية، وتطبيق بعض الخطط الفنية.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في قائمة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطةً، وبفارق نقطةٍ واحدةٍ عن المتصدر الهلال بعد نهاية الجولة السابعة.