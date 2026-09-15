«سفن تبوك» تنقل عالم «هوت ويلز» إلى حلبة سباق كهربائية

دعت شركة مشروعات الترفيه السعودية «سفن»، المملوكة لشركة القدية للاستثمار، زوَّار وأهالي منطقة تبوك إلى اكتشاف وتجربة «هوت ويلز إي كارتينج» في وجهتها الترفيهية «سفن تبوك» التي طوَّرتها بالشراكة مع شركة ماتيل العالمية.

ونقلت التجربة الجديدة عالم «هوت ويلز» إلى حلبة سباقٍ كهربائيةٍ واقعيةٍ عبر سيارات كارتينج عالية الأداء، ومساراتٍ ديناميكيةٍ متعدِّدة المستويات محاطةٍ بعناصر بصريةٍ وتفاعليةٍ تعكس هوية العلامة الشهيرة.

وتوفر الحلبة سياراتٍ تناسب مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك سياراتٌ مخصَّصةٌ للصغار، وأخرى ثنائية المقاعد، بما يتيح خوض السباق وفق مستويات المهارة المختلفة، ويمنح العائلات الفرصة لاختبار القدرات، وتنمية الثقة، وقضاء أوقاتٍ نوعيةٍ.

وتتكامل التجربة مع بيئاتٍ تفاعليةٍ، وإضاءةٍ ديناميكيةٍ، ومؤثراتٍ بصريةٍ، إلى جانب تشكيلةٍ حصريةٍ من منتجات «هوت ويلز»، لتجمع بين متعة السباق وروح الترفيه.

وتعدُّ «هوت ويلز إي كارتينج» إحدى أبرز التجارب العالمية لدى «سفن» ضمن محفظتها المتنامية من الشراكات مع علاماتٍ ترفيهيةٍ عالميةٍ، في إطار التزامها بإثراء جودة الحياة، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتستقبل التجربة زوَّارها يوميًّا في «سفن تبوك» التي أصبحت واحدةً من أبرز التجارب للعائلات ومحبي المغامرة وعشاق السباقات من جميع الأعمار.