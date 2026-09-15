أمام النهضة العماني.. التعاون يظهر بالأصفر

يظهر فريق التعاون الأول لكرة القدم بالطقم الأصفر الكامل خلال مواجهة مضيفه النهضة العُماني على ملعب مجمع السلطان قابوس في مسقط ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2، الأربعاء، وفق ما أعلنه حساب النادي الرسمي في منصة «إكس»، الثلاثاء.

وعُقد الاجتماع التنسيقي الخاص بمواجهة الفريقين في حضور مراقب المباراة، ومنسِّقي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب ممثلين عن الناديين.

واستُعرض خلال الاجتماع كافة التعليمات الإدارية والطبية والإعلامية للمباراة قبل أن يعتمد المراقب زي الفريقين.

وسيرتدي النهضة العماني في المباراة اللون الأبيض الكامل.

من جانبٍ آخر، أعلن التعاون انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري عند الـ 02:00 ظهرًا «عن بعد».