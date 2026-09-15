نصر مختلف أمام العين.. 3 قلوب دفاع وأنجيلو وبينتو بديلين

غيَّر الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، أسلوبه التكتيكي، مقررًا إشراك ثلاثة قلوب دفاع للمرة الأولى، الثلاثاء، أمام العين الإماراتي في باكورة جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجمع بوستيكوجلو في الخط الخلفي للفريق بين عبد الإله العمري، والإسباني إينيجو مارتينيز، والفرنسي محمد سيماكان، قلوب الدفاع، مع إشراك الظهيرين نواف بوشل يمينًا، وسعد الناصر يسارًا.

وخالف الأسترالي فلسفته الفنية المعتادة منذ قدومه إلى النصر في الصيف، القائمة على وجود قلبي دفاع فقط، وظهيرين أيمن وأيسر.

ومع إضافته قلب دفاع ثالث استغنى المدرب عن أحد أضلاع خط الهجوم الأربعة، مكتفيًا بثلاثي المقدمة المكوَّن من السنغالي ساديو ماني، والبرتغاليين كريستيانو رونالدو وجواو فيليش.

أما خط الوسط فيتقاسمه البرتغالي سامو كوستا وعبد الله الخيبري، فيما يجلس البرازيلي أنجيلو جابرييل، للمرة الأولى منذ بداية الموسم الجاري، على مقاعد البدلاء.

وكان أنجيلو شارك بصفة أساسية في جميع مباريات النصر ضمن بطولتي دوري روشن السعودي وكأس الملك، بينما تغير الحال في «النخبة».

ويجلس إلى جواره مواطنه بينتو ماتيوس، حارس المرمى، تاركًا مكانه لنواف العقيدي، الذي يظهر أساسيًّا للمرة الثالثة منذ بداية الموسم.

وقبل هذه المباراة، شارك العقيدي مكان بينتو مرتين فقط أمام التعاون والاتحاد ضمن منافسات دوري روشن. وخاض المباراة الأولى وقت إيقاف زميله، فيما جلس البرازيلي بديلًا له في الثانية.

وتضم دكة النصر 12 لاعبًا، بينهم العراقي حيدر عبد الكريم، لاعب الوسط، الذي لم يشارك في أي دقيقة منذ بداية الموسم.