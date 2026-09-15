العين يهاجم النصر برحيمي وشقيقه

يتقاسم المغربي سفيان رحيمي، مهاجم فريق العين الإماراتي الأول لكرة القدم، خط الهجوم أمام النصر، الثلاثاء، في باكورة جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، مع شقيقه الأصغر حسين.

ووُلِد حسين في المغرب، ويصغر سفيان بستة أعوام، لكنه لن يمثل بلده الأصلي، على غرار شقيقه الأكبر، بعدما اختار اللعب باسم الإمارات.

ويقتصر حضور الإماراتيين في تشكيل العين الأساسي على رحيمي الأصغر، وخالد عيسى، حارس المرمى.

ويتبنى الفريق الإماراتي، صاحب الضيافة، النهج التكتيكي ذاته الذي يتبعه النصر في المباراة بوجود 3 قلوب دفاع وظهيرين متقدمين على الطرفين.

ويعتمد العين على الحارس عيسى وأمامه قلوب الدفاع الثلاثة المغربي يحيى بن خالق، والصربي جورج سكوكو، والمصري رامي ربيعة، إلى جانب النمساوي فالنتينو لازارو والبرتغالي رافا رودريجيز، الظهيرين الأيمن والأيسر.

وفي خط الوسط يلعب المالي عبد الكريم تراوري إلى جوار الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس، ومعهما الباراجوياني أليخاندرو روميرو كاكو، صانع اللعب، المتمركز خلف الشقيقين رحيمي.