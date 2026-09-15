اتهامات بالفساد تلاحق إيتو

طالبت رابطة أندية الهواة في الكاميرون بفتح تحقيق بحق صامويل إيتو رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن شبهات فساد.

واتُهِم إيتو بتلقي دفعة مالية بشكل غير قانوني من الاتحاد الروسي على صلة بمباراة تجريبية بين المنتخبين لعبت في أكتوبر 2023.

ووفقًا لمزاعم الرابطة، فإن الروس خالفوا شروط العقد المبرم من خلال تحويل نحو 567 ألف يورو «654 ألف دولار» إلى حساب مصرفي لا يعود للاتحاد الكاميروني.

كما أعلنت الرابطة عزمها على رفع دعوى قضائية ضد إيتو، المهاجم السابق لبرشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، أمام المحاكم الكاميرونية، إلى جانب تقديم شكوى قانونية منفصلة في روسيا ضد اتحادها للعبة.