بعد واقعة نيفيش.. حرمان التعاون من جماهيره في مباراتين

عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي التعاون بلعب فريقه الأول لكرة القدم المباراتين المقبلتين على ملعبه في دوري روشن السعودي دون حضور جماهيري مع إغلاق كامل الملعب، حسبما كشفت عنه عبر الموقع الرسمي للاتحاد، الثلاثاء.

واتخذت اللجنة قرارها على خلفية ترديد جماهير نادي التعاون عبارات وهتافات عدتها مخالفة للائحة الانضباط والأخلاق، كما قررت تشديد العقوبة وفقًا للمادة «39-4» من اللائحة، إضافة إلى تغريم النادي القصيمي مبلغ 100 ألف ريال، مشددة على أن القرار غير قابل للاستئناف.

وتأتي عقوبات لجنة الانضباط ضد التعاون بعد الهتافات الجماهيرية ضد البرتغالي روبن نيفيش، لاعب فريق الهلال، خلال مباراة فريقه أمام «سكري القصيم» السبت الماضي ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي، وترديدها هتاف «جوتا جوتا» مواطنه الذي توفي إثر حادث سير في إسبانيا 3 يوليو 2025.

وعلى ضوء ذلك، فإن التعاون سيلعب مباراتي القادسية والاتفاق على ملعبه في الجولتين 10 و12 تواليًا من منافسات الدوري دون حضور جماهيري.

كما قررت اللجنة إيقاف الفرنسي كريستوف جالتيييه مدرب فريق نيوم ثلاث مباريات بما في ذلك الإيقاف التلقائي مع تغريمه مبلغ 30 ألف ريال بموجب البطاقة الحمراء المباشرة التي نالها خلال مواجهة الفتح في الجولة السابعة من منافسات الدوري.

واستندت اللجنة في قرارها على تقرير حكم المباراة الذي تضمن ارتكاب المدرب الفرنسي أفعالًا بذيئة ومهينة تجاه مقاعد بدلاء الفريق المنافس.

وفي قرار ثالث، أوقفت اللجنة البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج، مباراة واحدة مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال نظير ارتكابه سلوك غير رياضي تجاه أحد جامعي الكرات، وذلك وفقًا لما أظهره الناقل الرسمي.