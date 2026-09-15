أمام الغرافة.. بوابري يظهر وميتي يعوض واتكينز

يبدأ الفرنسي سايمون بوابري، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، مواجهة الغرافة في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء، مسجلًا ظهوره الأول أساسيًا مع الأزرق، الموسم الجاري.

وغاب بوابري عن سبع مباريات لفريقه في دوري روشن السعودي، إضافة إلى أخرى ضمن منافسات كأس الملك، قبل أن يعتمده الإيطالي سيموني إنزاجي أساسيًا أمام الغرافة.

وإضافة إلى بوابري، أعاد إنزاجي إلى التشكيلة الأساسية، التركي يوسف أكتشيشيك والفرنسي محمد قادر ميتي.

وكان أكتشيشيك شارك في ثلاث مباريات خلال الموسم الجاري، منها اثنتان بديلًا في الدوري، وواحدة بصفة أساسية ضمن منافسات كأس الملك. أما ميتي فقد لعب ست مباريات «3 أساسيًا ومثلهم بديلًا» على صعيد منافستي الدوري وكأس الملك.

وكانت «الرياضية» كشفت، نقلًا عن مصادر خاصة، الإثنين، عن أن المناورة الفنية، التي أجراها إنزاجي، أظهرت مشاركة الفرنسي ميتي في التشكيل الأساسي، قبل مواجهة الغرافة على ملعب المملكة أرينا، مضيفة أن المهاجم الفرنسي سيعوض زميله الإنجليزي أولي واتكينز، الذي يعاني من الآم بعد مواجهة التعاون، السبت الماضي، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وبخلاف الثلاثي، تألفت التشكيلة الأساسية للأزرق من المغربي ياسين بونو، حارس المرمى، ومحمد محزري وناصر الدوسري والبرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرجي سافيتش والبرازيلي جابرييل مارتينيلي والهولندي كريسينسيو سامرفيل.

ووضع إنزاجي 11 لاعبًا على دكة البدلاء، ليس من بينهم الإنجليزي أولي واتكينز، الغائب عن المواجهة بداعي الإصابة.