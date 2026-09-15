الغرافة يواجه الهلال بالصفقة الجديدة

يخوض فريق الغرافة القطري الأول لكرة القدم مواجهة الهلال، الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، متسلحًا بالصفقة الجديدة، المتمثلة في الجزائري إسماعيل بن ناصر، نجم ميلان الإيطالي السابق.

ووضع البرتغالي بيدرو مارتينز، مدرب الغرافة، لاعب الوسط الجزائري في القائمة الأساسية بعد يوم من توقيعه عقد انضمامه إلى النادي القطري.

وإضافة إلى إسماعيل بن ناصر ضم التشكيل الأساسي للغرافة أحمد كوني في حراسة المرمى، وأيوب العلوي والكوري الجنوبي جانج هيون سو والسنغالي سيدو سانو وسيف الدين فضل وعبد الرحمن الرشيدي والتونسي فرجاني ساسي والأوروجوياني فابريسيو دياز والجزائري آدم وناس والكاميروني فرانك ماجري.

ويفتقد الفريق القطري في مواجهة الهلال إلى جهود الجزائري ياسين براهيمي وعمرو سراج، حسبما أفاد النادي القطري عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» قبل نحو ساعة من موعد اللقاء، دون الكشف عن سبب غيابهما.