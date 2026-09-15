مجددا.. النصر يخسر بالهزيمة الأكبر

سقط فريق النصر الأول لكرة القدم أمام مضيفه العين الإماراتي برباعية نظيفة، مساء الثلاثاء، على ملعب هزاع بن زايد في باكورة جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، متلقيًا أكبر خسارة تاريخيًا له في البطولة منذ استحداثها عام 2003، بالتساوي مع هزيمة أخرى سابقة بالنتيجة ذاتها.

وسجّل المهاجم الإماراتي ذو الأصول المغربية حسين رحيمي الهدفين الأول والثاني للعين في الدقيقتين 25 و63، محتفلًا مع شقيقه الأكبر سفيان الذي شاركه قيادة الخط الأمامي للفريق.

وأضاف سفيان رحيمي والمهاجم اليوناني البديل جيورجوس جياكوماكيس الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 72 و85.

وكررت المباراة الخسارة الأسوأ للنصر في البطولة، التي تعرض لها أمام الدحيل القطري بمسمّاه القديم «لخويا»، ضمن دور المجموعات من نسخة 2016. ووقتها كانت المسابقة تحمل مسمى دوري أبطال آسيا قبل دخولها حقبة «النخبة» بدءًا من موسم 2024ـ2025.

وتلقى الفريق العاصمي خسارته الثانية مع مدربه الأسترالي آنج بوستيكوجلو بعدما نال الأولى على يد الاتحاد بنتيجة 1ـ2 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وسيخوض النصر مباراة الجولة الثانية في الرياض أمام نيفيتشي الأوزبكي، بينما سيتقابل العين خارج أرضه مع القوة الجوية العراقي.