ميراندا يعيد العدالة إلى طريق الانتصارات

عاد فريق العدالة الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات بفوزه على ضيفه الجندل 1ـ0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى.

ويدين العدالة بالانتصار إلى البرازيلي دييجو ميراندا الذي سجل هدف المباراة الوحيد، من ضربة حرة مباشرة لتستقر الكرة في شباك الجندل، عند الدقيقة 37، ولم يسفر الشوط الثاني عن جديد على مستوى النتيجة، ليحافظ العدالة على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وكان العدالة تعثر على ملعبه بالتعادل 1ـ1 أمام الصقر ضمن مباريات الجولة الماضية.

وبهذا الانتصار، رفع العدالة رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الجندل عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

ويحل العدالة ضيفًا على ضمك، الأحد المقبل، فيما يواجه الجندل مضيفه على الوحدة في اليوم ذاته لحساب الجولة المقبلة من دوري الأولى.