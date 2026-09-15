الألعاب الآسيوية.. الهند تستهدف المئوية الثانية

تسعى الهند إلى تجاوز حاجز 100 ميدالية مرة أخرى، خلال المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ 20 «أسياد»، وترسيخ مكانتها خلف القوى الرياضية الثلاث الكبرى في القارة.

وشكلت الـ107 ميداليات التي فازت بها الهند في هانجتشو قبل ثلاثة أعوام قفزة كبيرة مقارنة بعدد 70 ميدالية في جاكرتا باليمبانج عام 2018، كما كانت أول مرة تحقق فيها أي دولة باستثناء الصين واليابان وكوريا الجنوبية، رصيدًا من ‌الميداليات يصل إلى ‌ثلاثة أرقام في دورة الألعاب الآسيوية.

وبحسب بيان صحافي صادر عن اتحاد ألعاب القوى الهندي، الثلاثاء، تستمد طموحات ​الهند ‌في ⁠اليابان خلال ​الأسابيع ⁠القليلة المقبلة قوتها من آمالها في محاكاة تلك الدول الثلاث لتصبح الدولة الآسيوية الرابعة التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2036.

ويبدو أن تحقيق 100 ميدالية للمرة ‌الثانية على التوالي هدف معقول، رغم غياب ‌نيراج تشوبرا نجم رمي الرمح، الذي أحبطت ​محاولته لتحقيق ثلاثية ذهبية متتالية في ‌الألعاب الآسيوية بسبب إصابة في أربطة الركبة.

وفي هانجتشو، حصدت الهند سبع ‌ميداليات من 28 ذهبية في الرماية، بينما جاءت ست ميداليات ذهبية أخرى من ألعاب القوى، وهما رياضتان تتوقع الهند أن تظل مصدرًا رئيسًا للميداليات في ناجويا.

كما ستكون الهند واثقة من الفوز بذهبيتي الهوكي بعد احتلال فريق السيدات المركز الخامس في كأس العالم في أغسطس الماضي، وهو أفضل مركز لفريق آسيوي.

ومن المتوقع تحقيق المزيد من المراكز المتقدمة في رياضات الكابادي والإسكواش والمصارعة ورفع الأثقال.