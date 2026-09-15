النصر.. سقوط رابع أمام العين

نال فريق النصر الأولى لكرة القدم خامس هزائمه وأكبرها أمام منافسيه الإماراتيين، بسقوطه على ملعب العين 0ـ4، مساء الثلاثاء، ضمن أولى جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاءت الهزيمة في مواجهته الـ 14 ضد الفرق الإماراتية، والسادسة أمام العين بالتحديد.

وسبق للنصر تلقي 3 هزائم أمام العين، إحداها بركلات الترجيح عام 2024، فيما سقط مرة واحدة أمام الوصل. وارتفع عدد هزائمه أمام العين إلى أربع، فيما هزم منافسه مرتين.

وفي المجمل، حقق الفريق العاصمي 8 انتصارات على الإماراتيين، مقابل تعادل وحيد، و5 هزائم.