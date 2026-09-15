رئيس الحكام الإنجليز: «الرؤية النفقية» وراء خطأ الـ VAR الفادح

أكد هاورد ويب، رئيس لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب الخطأ الذي ارتكبه حكم الفيديو المساعد VAR، وأدّى إلى احتساب هدف الفوز لفريق مانشستر سيتي أمام جاره يونايتد في نهاية الأسبوع الماضي.

وسجّل المهاجم النرويجي إرلينج هالاند هدف الفوز الوحيد في الشوط الثاني على ملعب أولد ترافورد من مسافة قريبة، إثر عرضية الكرواتي يوشكو جفارديول، لكن الهدف أُلغي في البداية بداعي التسلل، إلا أن حكم الفيديو مات دونوهيو ومساعده بلايك أنتروبوس كان لهما رأي آخر.

وعدّ دونوهيو أن الأرجنتيني لسيتي إنزو فرنانديز، لاعب الوسط، لم يكن متدخلًا في اللعب عندما حاول الوصول إلى الكرة قبل أن ينهيها هالاند في الشباك.

وقرّرت هيئة حكام المباريات المحترفة «برو ريف» إبعاد دونوهيو وأنتروبوس عن إدارة مباريات الدوري الممتاز الأسبوع الجاري.

وقال ويب، المسؤول عن شؤون التحكيم في الهيئة، في برنامج «حكام المباريات: «ميكروفونات مفتوحة» الثلاثاء: «كنت أشعر بخيبة أمل كبيرة من هذه النتيجة. نحن جميعًا كذلك. ولا أحد أكثر من الحكام أنفسهم».

وأضاف: «إنهم يعتزان كثيرًا بعملهما على المستوى الشخصي، ومن الواضح أنهما يشعران بالألم الآن بعد أن أخفقا في هذه الحالة. لن يتوليا إدارة أي مباريات مجددًا إلا بعد انتهاء فترة التوقف الدولية».

وتابع: «تواصلنا مع مانشستر يونايتد وأقررنا بوقوع الخطأ، كما نفعل عندما تحدث مثل هذه الأمور».

وعندما سُئل كيف توصل حكام الفيديو المساعد إلى استنتاج مفاده أن فرنانديز لم يكن متدخلًا في اللعب، قال ويب: «في تلك اللحظة أصيب دونوهيو بما يشبه الرؤية النفقية. ركّز على هالاند، وكان من المفترض أن يتولّى بقية الفريق إخراجه من هذا التركيز الضيّق، لكن ذلك لم يحدث للأسف في هذه الحالة».

وأكمل: «كان ينبغي إلغاء هذا الهدف. سنراجعه، ونتأمل فيه، ونحاول الاستفادة من الدروس المستخلصة، لمنع تكرار هذا النوع غير المعتاد من الأخطاء مستقبلًا».