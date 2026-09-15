جزائية تمنح العروبة الانتصار الأول

حقق فريق العروبة الأول لكرة القدم انتصاره الأول في دوري الدرجة الأولى، الموسم الجاري، بفوزه 1ـ0 على ضيفه الجيل، خلال المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أندية الدرجة الأولى.

وسجل العروبة هدف المباراة الوحيد بواسطة السنغالي فمارا ديديو من ركلة جزاء عند الدقيقة 54.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد العروبة إلى ست نقاط في المركز الـ 13، بينما ظل الجيل في المركز الـ 17 «الأخير» برصيد نقطة وحيدة.

ويحل العروبة ضيفًا على الجبلين، الأحد المقبل، وفي اليوم ذاته يستقبل الجيل نظيره هجر ضمن الجولة المقبلة من دوري الأولى.