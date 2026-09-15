عبد الكريم: أعيش حلمي مع برشلونة.. وبردقجي وأديمي صديقاي

وقّع المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، الثلاثاء، رسميًا على تمديد عقده مع برشلونة الإسباني حتى 2030 بحضور الرئيس خوان لابورتا ونائبه يوستي رافا وديكو المدير الرياضي وبويان كركيتش عضو اللجنة الرياضية.

وانضم عبد الكريم، البالغ 19 عامًا الذي ‌شارك ‌مع المنتخب المصري في ​كأس العالم 2026، إلى برشلونة فبراير الماضي، في البداية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من الأهلي المصري، وتم التعاقد معه بشكل نهائي في الصيف، وقضى فترة الإعداد ⁠للموسم مع الفريق الأول تحت قيادة الألماني هانز فليك، وأنهى الفترة في صدارة الهدافين.

وخاض عبد الكريم أول مباراة رسمية مع برشلونة في 31 أغسطس الماضي، عندما دخل بديلًا أمام رايو ​فايكانو ​في الدوري الإسباني على ملعب «كامب نو». وارتفعت القيمة السوقية للاعب من 100 ألف يورو في 2025 عندما كان في صفوف الأهلي إلى 1.5 مليون حاليًا. وذكرت تقارير إعلامية أن برشلونة وضع شرطًا جزائيًا في عقد حمزة قدره 150 مليونًا بدلًا من 15 مليونًا في عقده القديم.

وعقب توقيع العقد أكد عبد الكريم في تصريحات نشرت على الموقع الرسمي للنادي أنه يعيش حلمًا وقال إن هدفه كان دائمًا الانضمام إلى الفريق الأول. لافتًا إلى أنه يدرك أن وقت اللعب يعتمد على المدرب، لكنه واضح تمامًا بشأن ما يجب فعله ليكون جاهزًا: «عليك أن تحدد نقاط قوتك وضعفك، وهذا ما نفعله كل يوم. أعلم أن عليّ أن أتحسن».

وعن مسؤوليته كمهاجم: «الجميع يعلم أن على المهاجمين تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق ولذلك، سأعمل يوميًا على استغلال الفرص المتاحة لي على أكمل وجه.. أنا ملتزم وأبذل قصارى جهدي كل يوم».

ولفت عبد الكريم إلى أنه يعتز بالترحيب الحار الذي حظي به في الفريق الأول: «المدرب وجميع أعضاء الجهاز الفني يدعمونني حقًا ويساعدونني على تطوير مهاراتي في جوانب عديدة. وقد ساندتني غرفة الملابس منذ اليوم الأول. إنها عائلة، وأكثر من مجرد فريق».

وبهذا المعنى، لا يستبعد النجم المصري اللعب مع فريق الشباب لمواصلة تطوره إذا لزم الأمر، لينضم إلى الفريق الأول بأفضل جاهزية ممكنة. وأشار إلى أن دعم الجماهير المصرية له والتوقعات الكبيرة التي ينتظرونها منه لا تشكل ضغطًا عليه، بل تزيده ثقة. وسيعمل على أن يجعلهم فخورين به.

ويتعلم عبد الكريم اللغة الإسبانية حاليًا ليسهل من عملية اندماجه مع المجموعة، لافتًا إلى أن أفضل أصدقائه حاليًا في الفريق هما روني بردقجي وكريم أديمي.