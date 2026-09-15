المرة الثانية.. الأصفر ينطلق بخسارة

افتتح فريق النصر الأول لكرة القدم مشواره في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بخسارة، للمرة الثانية، بعدما سقط أمام العين الإماراتي 0ـ4، مساء الثلاثاء، لحساب باكورة جولات مجموعة الغرب.

ويشارك النصر في المسابقة للمرة التاسعة تاريخيًا منذ استحداثها عام 2003. وجاءت 7 مشاركات سابقة له عندما كانت المسابقة تحمل مسمى دوري أبطال آسيا، قبل دخولها حقبة «النخبة» في موسم 2024ـ2025.

وشهدت الجولة الأولى من مرحلة الدوري هزيمة الفريق العاصمي مرة واحدة من قبل، عام 2019، وآنذاك خسر أمام الوصل الإماراتي بهدف دون رد.

ولم يسبق للنصر التتويج بالبطولة أو الوصول إلى مباراتها النهائية، فيما بلغ دور الأربعة ثلاث مرات من قبل.