الأفعال العدوانية توقف لاعبتي الهلال والنصر

أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، ليلى علي، حارسة فريق الهلال الأول للسيدات، والفرنسية نسرين بهلولي، لاعبة فريق النصر، على خلفية أحداث نهائي كأس السوبر السعودي للسيدات.

وأوضحت اللجنة عبر موقع الاتحاد الرسمي، أن القرار جاء بسبب الأفعال العدوانية التي شهدتها مواجهة الفريقين، في الخامس من سبتمبر الجاري.

وقررت اللجنة إيقاف اللاعبتين مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق لهما المشاركة فيها، مع تغريم كل لاعبة مبلغ خمسة آلاف ريال.

وحسم النصر لقب كأس السوبر السعودي للسيدات للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على الهلال بنتيجة «4ـ1» في المباراة النهائية.